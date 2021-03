Amrabat in Nazionale? La Fiorentina gli chiede di rinunciare: i dettagli

Nei giorni scorsi il ct del Marocco, Vahid Halilhodzic, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale: tra di loro c’è anche Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina.

Proprio il club viola, assieme ad altre società italiane e stranieri con i rispettivi giocatori, avrebbe chiesto al proprio centrocampista di rinunciare alla convocazione. Il timore dei club, come riportato da Al-Araby Al-Jadeed/The New Arab, è che i propri calciatori siano contagiati dal Covid-19 in delle realtà in cui la pandemia è meno controllata rispetto a quanto stabilito dai protocolli delle federcalcio europee.

Gli altri club che si sono mossi sono l’Inter per Hakimi, il Chelsea per Ziyech e il Wolverhampthon per Saiss. Il Marocco sarà di scena il 27 e il 30 marzo, rispettivamente contro Mauritania e Burundi, nelle partite valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa.