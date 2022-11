Amrabat: “Kokorin mi piace, anche se con noi ha giocato poco. Gli auguro il meglio”

Al termine della sfida odierna tra Marocco e Croazia, valida per la 1^ giornata del girone F del Mondiale in Qatar e terminata 0-0, ha parlato il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il classe ’96 ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Rssport.ria.ru, parlando dell’ormai ex viola Aleksandr Kokorin.

Ecco le sue parole: “Kokorin potrebbe essere un grande giocatore, mi piace. Alla fine, tutti i calciatori potrebbero sempre fare meglio. Lo ricordo eccome e, anche se alla Fiorentina non è riuscito a trovare spazio e non ha giocato tante partite, gli auguro il meglio“.