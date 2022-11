Gran protagonista anche oggi nella vittoria del suo Marocco sul Belgio, Sofyan Amrabat alla Rai ha commentato la giornata di trionfo raggiunto con i compagni:

“Abbiamo giocato bene, è stata una partita molto dura, l’importante è aver vinto. Ora abbiamo 4 punti in classifica, ma non abbiamo fatto niente: dobbiamo vincere l’ultima. Il Belgio è forte, secondo me hanno giocato bene ma non è facile farci gol”.