Amrabat: “Non sono contento della stagione ma ho sempre dato tutto per la squadra. Oggi salviamoci, poi vedremo cosa succederà”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato a DAZN prima della partita con il Cagliari: “Ci aspettavamo di fare di più, anch’io non sono contento di una stagione così ma ho sempre cercato di dare tutto per la squadra. Quello che conta adesso è vincere e rimanere in Serie A, poi vedremo cosa succederà. Ma ciò che conta è vincere oggi”.