Amrabat sguazza nella tranquillità, mentre la Fiorentina ha i suoi motivi per accelerare

E’ un momento che possiamo definire interlocutorio quello che sta vivendo il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Mentre la società attende l’offerta giusta per cederlo, il calciatore sta trascorrendo le proprie vacanze a Marrakech, nel suo Marocco. E tra un bagno e un altro in piscina attende novità da parte del suo procuratore.

Una tranquillità di fondo quella ostentata dal calciatore e chi gli sta intorno. Da parte loro non c’è fretta, anche perché il termine ultimo del mercato è ancora lontano, molto lontano. Più fretta semmai ce l’ha proprio la Fiorentina che con i soldi di Amrabat (ribadiamo richiesta da 30 milioni di euro più qualche bonus) potrebbe invece finanziare parte (per non dire gran parte) delle operazioni in entrata.

La preferenza di Amrabat non è certo cambiata: il suo sguardo volge verso la Spagna e in particolare verso l’Atletico Madrid. Inghilterra in secondo piano, mentre il Bayern Monaco, che pure lo ha valutato nell’ultimo periodo, anche perché cerca un mediano con le sue caratteristiche, possiamo indicarlo come fuori dai giochi.