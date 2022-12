Anche a Firenze esplode la festa per il Marocco (e per il suo leader) – VIDEO

Impazza la gioia dei tantissimi marocchini presenti in Italia e anche a Firenze. La festa per lo storico traguardo della semifinale Mondiale è stata trasportata anche per le vie del centro del capoluogo toscano, colmo di ragazzi euforici nella serata di ieri.

Tra bandiere rosse con la stella del Maghreb, luci e grida di esaltazione, anche il nome di Sofyan Amrabat è stato inneggiato. Il leader del Marocco è stato celebrato anche da Joseph Commisso, figlio del patron della Fiorentina, che ha condiviso l’euforia dei tifosi marocchini per le strade del centro fiorentino.

Ecco il video riportato da Instagram: