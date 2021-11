Anche Italiano si è convinto: Sognare si può. Due condizioni indispensabili per trasformare una stagione di transizione in un campionato ‘europeo’

“Con questo spirito, la Fiorentina può sognare davvero”. Ci sono voluti tre mesi di campionato per far sbottonare un po’ di più Vincenzo Italiano sulle prospettive della squadra. E il messaggio che arriva attraverso queste parole è che il gruppo comincia a crederci al fatto che questa non possa essere una semplice stagione di transizione, ma una stagione che possa spedire i viola dritti, dritti, a giocare in Europa.

Perché poi è esattamente questo di cui stiamo parlando: una Fiorentina che possa finire tra i primi sette posti della classifica. Una Fiorentina che torni a respirare quella bella aria internazionale e che lasci vivere le sagre di paese e le ‘scampagnate’ infrasettimanali a qualcun altro.

Però crediamo anche che due condizioni siano indispensabili per realizzare questo progetto. Primo: tenere Vlahovic fino a giugno. Approfittare dei suoi gol, della sua presenza in campo, del suo stato mentale incredibile per poter fare punti. Secondo: la fiducia in questo gruppo adesso c’è, però ci sono anche le lacune. E allora uno o due acquisti di rilievo e mirati sicuramente non potrebbero che fare bene ai viola e sarebbero, crediamo, anche ben accolti dallo stesso Italiano.

Se dobbiamo crederci, dobbiamo farlo tutti, dalla testa della società fino all’ultimo dei tifosi. Ma se venisse meno qualche passaggio allora potrebbe essere un problema.