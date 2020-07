Ancora un po’ di pazienza e Vlahovic e la Fiorentina si diranno di nuovo sì: e poi quale futuro per il serbo?

La pandemia del Covid ha rallentato i discorsi tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic, molto vicini al rinnovo del contratto a inizio 2020: il giovane attaccante ha più volte manifestato la sua voglia di allungare il suo rapporto con la maglia viola e il club vorrebbe blindarlo fino al 2025. Secondo La Nazione la questione è comunque in dirittura d’arrivo ma servirà ancora un po’ di pazienza, ad esempio quella per il ritorno di Rocco Commisso, che potrebbe occuparsi da vicino della questione. Quando le parti si troveranno d’accordo scatterà poi la Fase 2, cioè che fare di Vlahovic nella prossima stagione: ancora nel parco attaccanti viola, verosimilmente integrato e rafforzato o un prestito in Serie A a fare il titolare? Le ambizioni della Fiorentina incideranno inevitabilmente anche su tale questione.

