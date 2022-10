Andati sold out i biglietti per il settore ospiti degli Hearts a Firenze: ecco quanti potrebbero essere i tifosi scozzesi in trasferta

Come vi avevamo anticipato ieri, i tifosi degli Hearts sono pronti per la partita contro la Fiorentina in Scozia ma non solo. I biglietti per la partita di ritorno al Franchi prevista per giovedì 13 ottobre sono andati sold out per quanto riguarda il settore ospiti (più di 2300 biglietti). Vista la grande richiesta, però, potrebbero essere aggiunti dei posti per la trasferta dei tifosi scozzesi a Firenze, facendo arrivare il numero oltre le 3mila unità. Lo riporta il portale EdinburghNews.