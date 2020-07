Un ritorno in patria fortunato per il brasiliano Pedro, che al Flamengo ha ritrovato minuti e confidenza con la porta. Il giornalista Andersinho Marques ha presentato le statistiche, 6 reti in 13 partite di cui 5 da titolare, per poi aggiungere: “Solo la Fiorentina non ha capito”.

