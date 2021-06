Andrea Conti torna al Milan, ma solo di passaggio: ritorno di fiamma per la Fiorentina con Gattuso?

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Rudy Galetti, vicino alle vicende rossonere, il Milan si starebbe muovendo anche sul fronte cessioni. In primis c’è il ritorno dal prestito al Parma di Andrea Conti, terzino destro che la Fiorentina aveva seguito attentamente già in inverno. Il difensore molto probabilmente non rimarrà in rossonero ed è pronto a una nuova avventura altrove. Su di lui oltre al Genoa, sembra esserci di nuovo la Fiorentina. Gattuso lo rivorrebbe dopo i due anni insieme al Milan.

