Angeloni: “Da fiorentino, Martinelli ha un sogno e noi vogliamo aiutarlo. Pierozzi? Vi dico cosa è stato importante per la sua crescita”

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Bruno per parlare della Primavera e in generale dei giovani talenti viola:

“Martinelli ha grandissime prospettive, non a caso è già stato chiamato in panchina con la Prima Squadra. Da fiorentino ha un sogno e noi vogliamo aiutare a realizzarlo. La promozione in Prima varia da ragazzo a ragazzo: facciamo più valutazioni analizzando tanti aspetti. Quello fisico è importante, alcuni dei nostri hanno parametri simili a quelli di Serie A“.

Poi su Pierozzi alla Reggina: “Siamo contenti perché sta crescendo. Ha fatto un buonissimo ritiro e l’ottima stagione con la Reggina lo sta dimostrando. Restare un anno da fuori quota in Primavera è stato decisivo per il ragazzo”.