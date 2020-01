Antognoni: “Ho visto più combattività nella squadra. Mercato? Siamo in trattative su alcune situazioni”

Il team manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni a Pitti Uomo ha parlato della situazione viola: “Il pareggio in extremis col Bologna? Non è andata bene, ma nel calcio succedono anche queste cose. Ci accontentiamo della buona prova. Iachini? I giocatori sono sempre gli stessi, forse ho visto più combattività, una squadra più corta che ha rischiato non tanto contro una formazione che di solito mette in difficoltà gli avversari. Mi sembra un buon proposito per il futuro. Vediamo se siamo migliorati sotto certi aspetti. Il gol che abbiamo preso è l’abilità del giocatore a metterla all’incrocio dei pali, non è certo un demerito della Fiorentina o del portiere. Mercato? Siamo in trattative su certe situazioni, come succede un po’ da tutte le parti. Siamo in attesa, c’è da rinforzare un po’ la squadra e ci stiamo muovendo su questo”.