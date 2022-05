Antognoni: “Il merito della stagione della Fiorentina è più che altro di Italiano. Pioli? Aveva fatto bene anche a Firenze, merita lo Scudetto”

Intervistato da SportMediaset, la bandiera ed ex dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato delle ultime vicende di casa viola: “In tutta sincerità, il merito della qualificazione in Europa lo do più che altro a Italiano. Ha cambiato completamente la mentalità dei giocatori e il sistema di gioco, rendendolo offensivo e moderno. Dopo la partenza di Vlahovic c’era un po’ di titubanza, ma poi la squadra ha sopperito alla sua assenza, anche se le punte hanno fatto pochi gol”.

E poi su Pioli ha aggiunto: “Stefano ha saputo rapportarsi con i giocatori, e poi era circondato da uno staff importante. Ha fatto bene anche a Firenze, quando ancora ero dirigente. Merita lo Scudetto, è un allenatore che sa cambiare il sistema di gioco in corso a seconda di come si mette la partita”.