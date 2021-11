Apprezzamento del fondo PIF per la Fiorentina: Volontà di incontrare i vertici viola. Che cos’è, cosa gestisce e la presenza nel calcio

Il fondo PIF è interessato ad entrare nel calcio italiano e potrebbe farlo passando proprio dalla Fiorentina. Un’indiscrezione questa, lanciata dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito personale.

Il PIF aveva chiesto informazioni sul Milan, ma ha capito che non ci sono margini di manovra con Elliott e che ha intenzione di procedere per la strada intrapresa. Dopodiché è arrivato l’apprezzamento nei riguardi della Fiorentina, al punto che i diretti interessati vorrebbero esternare la manifestazione di interesse in un prossimo incontro con i vertici viola.

Che cos’è PIF

PIF (Public Investment Fund) è un fondo sovrano dell’Arabia Saudita, non ché uno dei fondi sovrani più importanti del mondo e gestisce oltre 430 miliardi di dollari di asset. Fondato nel 1971 con lo scopo di investire per conto del governo del paese arabo. Il presidente è il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman Al Sa’ud.

Il fondo finanzia progetti di importanza economica ritenuta strategica nel proprio paese, ma anche in giro per il mondo. Tra l’altro quest’anno è entrato anche nel mondo del calcio; lo scorso 7 ottobre, un consorzio guidato dal Public Investment Fund ha acquisito l’80% delle quote del Newcastle United Football Club per 350 milioni di euro.