Aprile pazzo

Domani c’è il Lecce e per fortuna dopo arriva la sosta, perchè da quel momento in poi la Fiorentina avrà un calendario davvero da paura. Si ripartirà sabato primo aprile e sarà subito big match visto che, la Fiorentina, farà visita all’Inter a San Siro.

Come scrive il Corriere Fiorentino, quattro giorni più tardi (il 5), tappa a Cremona per la semifinale d’andata di Coppa Italia, prima della gara con lo Spezia nel fine settimana di Pasqua che anticiperà il doppio confronto con il Lech Poznan. Nel mezzo, tra l’andata in Polonia e il ritorno al Franchi, a Firenze arriverà l’Atalanta. E poi ancora il Monza (nel fine settimana del 20 aprile) e, mercoledì 26, la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Cremonese per poi chiudere il mese «più pazzo dell’anno» contro la Sampdoria, sempre al Franchi.