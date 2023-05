Aquilani: “Ad inizio anno avrei firmato con il sangue per fare 63 punti. Qualche ragazzo probabilmente meritava di fare qualche minuto in Serie A

Al termine della gara vinta contro la Juventus, ma che non ha consegnato alla Fiorentina Primavera la finale play off, ha parlato così il tecnico della Fiorentina Alberto Aquilani: “Ad inizio anno avrei firmato con il sangue per fare 63 punti. Abbiamo affrontato bene tutte le gare, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Adesso concentrati, la stagione non è finita”.

Poi ha aggiunto: “Qualche ragazzo probabilmente meritava di fare qualche minuto in Serie A, se li sarebbero meritati, ma mi auguro che abbiano presto questa possibilità”.