Aquilani: “Anche oggi abbiamo sbagliato troppi gol, dobbiamo essere più cinici. Capasso ha una qualità rara”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così ai canali ufficiali della società dopo la vittoria di oggi contro la Spal: “Ci siamo creati da soli qualche brivido di troppo. I ragazzi avevano capito l’importanza della partita, hanno fatto molto bene ma poi degli errori evitabili ci hanno portato a subire gol. E’ un campionato difficile, lo dimostra il fatto che la Spal praticamente già retrocessa è venuta qui a giocare a viso aperto. Oggi come a Torino abbiamo fallito troppe occasioni, dobbiamo avere più cattiveria sia nel fare gol che nel non subirli”.

E poi ha aggiunto: “Capasso ha un grande strappo nell’uno contro uno, una qualità rara che ci fa molto comodo. Questi ragazzi hanno l’abitudine a non accontentarsi mai, e questo secondo me li può aiutare a fare bene nella loro carriera. Io cerco sempre di trasmettere loro le mie esperienze, devono essere sempre motivati perché hanno la fortuna di giocare in una grande società”.