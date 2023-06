Aquilani: “Nel calcio non si può essere solo belli: ai ragazzi un nuovo insegnamento con questa vittoria. Risultati straordinari, ma non è merito mio”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha commentato la vittoria contro il Torino e l’approdo in finale playoff per lo Scudetto a Sportitalia: “Un traguardo meraviglioso. Ci mancava solo la Finale Scudetto e l’abbiamo ottenuta, contro una squadra che ha una grande forza. Sicuramente è stata una partita sporca e complicata, ma i ragazzi hanno messo dentro qualcosa di diverso: non si può essere solo belli nel mondo del calcio, fa parte di questo sport”.

E aggiunge: “Quando ci sono partite del genere, devi mostrare qualcosa di diverso. I ragazzi devono capire che il calcio è fatto di tante componenti diverse, questa vittoria deve essere un nuovo insegnamento per loro. Va bene anche così”.

Sui risultati ottenuti in stagione: “Risultati straordinari, ma non è merito mio. Sono a contatto con dei lavoratori incredibili, che meriterebbero di essere qui a fare l’intervista al posto mio, e ho dei ragazzi che hanno il fuoco dentro”.

Sulla finale di Conference League: “Commisso ha comunque dimostrato vicinanza, è stato il primo ad aver chiamato. Comunque spero vada bene alla Viola in Europa, se lo meriterebbe”.