Argurio: “Su Biuk c’era anche la Fiorentina, ma l’MLS per i giovani è step importante. Serve affidarsi allo scouting e chiudere le operazioni in pochi giorni”

Christian Argurio, dirigente di mercato della squadra croata dell’Istra 1961, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi anche su un calciatore seguito dalla Fiorentina, Stipe Biuk. L’attaccante croato è passato di recente dall’Hajduk al Los Angeles FC in MLS.

Questo il commento del dirigente: “Vidi Biuk già ai tempi del Catania e mi impressionò, poi ho avuto la fortuna di averlo proprio nell’Hajduk. È un nazionale under-21, un giocatore ormai da tempo nel mirino delle squadre italiane. Si parlava di Fiorentina, del Torino dove c’è Juric che lo conosce bene… Sapevamo che l’Hajduk avrebbe voluto monetizzare, a sparigliare le carte e dare una scossa però ci ha pensato una squadra della MLS. Hanno capito che le squadre non devono essere fatte solo di 35enni ma anche di giovani. E i ragazzi che fanno la scelta di andare lì, per quanto ne so, non vanno neanche a prendere cifre esorbitanti. Gli americani ora non solo comprano i club ma vanno anche a fare aste per giocatori in Europa e in Sudamerica, è una novità dalla quale ci sarà da guardarsi. Per i giovani la MLS può essere uno step importante”.

Prosegue Argurio: “Un segnale per la Serie A? C’è bisogno di puntare sui giovani, tanto di variabili nel calcio ce ne sono sempre e le certezze esistono solo per quelle che sono le proprie conoscenze calcistiche. Il momento per il trasferimento di Biuk era questo, o adesso o al massimo a giugno perché all’Hajduk aveva già raggiunto il massimo della propria esperienza. Bisogna sapere che oggi c’è un mercato ampio e globalizzato, bisogna affidarsi alla rete di scouting ed evitare aste, un po’ come fatto dagli americani che hanno chiuso Biuk in pochi giorni”.