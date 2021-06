Arrivano conferme dalla Germania, mancano solo i dettagli per Nico Gonzalez alla Fiorentina: le cifre

Arrivano conferme sulla trattativa in fase avanzatissima tra Fiorentina e Stoccarda per Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da Sky Germania, mancherebbero solo i dettagli per chiudere l’affare nelle prossime 48 ore e le parti sono ottimiste. Alla società tedesca andrebbero 23 milioni più 4 di bonus.