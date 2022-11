Arrivano conferme: Nico Gonzalez è tra i giocatori che rischiano il posto con l’Argentina per i problemi fisici

Secondo quanto riporta il giornalista di Tyc Sports Gastón Edul, i giocatori dell’Argentina che sono sotto osservazione per problemi fisici sono Nicolás González e Marcos Acuña. Dopo l’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, l’allenatore dell’Albiceleste Scaloni ha fatto sapere in conferenza stampa che la lista dei convocati potrebbe essere modificata, visto che alcuni giocatori non sono al 100%.

Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva, ma la sensazione è che l’attaccante della Fiorentina stia rischiando davvero il suo posto per il Mondiale.