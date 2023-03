Arvedi: “Semifinale di Coppa Italia traguardo storico. Vogliamo regalare un altro sogno ai nostri tifosi”

Oggi è il giorno del compleanno della Cremonese che compie la bellezza di 120 anni. Il club grigiorosso sembra ormai destinato alla retrocessione in Serie B, ma sarà comunque impegnato nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Anche di questo argomento ha parlato il proprietario e presidente onorario della Cremonese, Giovanni Arvedi, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “La semifinale di Coppa Italia è un traguardo storico, ambito, per certi versi inaspettato che ci riempie di orgoglio e di speranza: il nostro desiderio è quello di poter continuare nell’avventura per regalare così un altro sogno ai nostri tifosi“.

Ovviamente la nostra speranza è che tutto ciò non avvenga e la Fiorentina possa raggiungere una finale che manca dal 2014.