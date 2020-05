Ascari a FN: “Cutrone non ha niente in meno di Belotti, basta dargli il tempo di dimostrarlo. Iachini? Può diventare il nuovo Gasperini”

Sempre nel corso della sua intervista per Fiorentinanew.com, l’agente FIFA Eugenio Ascari ha parlato anche di altri ruoli della squadra sempre in ottica mercato:

Per l’attacco i parla tanto di Belotti: può essere il bomber che serve alla Fiorentina?

“Non vedo molto plausibile il suo nome. Cairo due anni fa chiedeva troppo, ora il prezzo potrebbe essere sceso sia per via del virus sia a causa del suo rendimento. Credo comunque che sconfessare l’acquisto di Cutrone dopo così poco tempo non avrebbe senso. Cutrone ha le stesse caratteristiche di BelottI: generoso, magari meno fisico ma più attaccante di manovra. Inoltre Belotti nelle sue migliori stagioni ha segnato al massimo 10/15 gol, non tanti come ImmobilE e Quagliarella, che sono una cifra a cui può arrivare sicuramente anche Cutrone se gli viene data la possibilità di esprimersi”.

La società ha dichiarato che non ha bisogno di vendere. Nel caso di Chiesa, dunque, la palla passa completamente al giocatore: cosa deciderà?

“Se Chiesa dovesse manifestare una tale scontentezza la Fiorentina lo lascerà andare. Tuttavia ricordiamoci che ciò accadrà solo alle condizioni del club viola. Di conseguenza si dovranno presentare società economicamente fori, e solo in questo caso Chiesa verrà ceduto. Ma se nessuno offre quello che vuole la Fiorentina, allora Chiesa potrebbe essere trattenuto anche contro la sua volontà”.

Chiudo con una domanda su Iachini, che Commisso sembra avere intenzione di confermare. Come valuta questa scelta?

“Iachini è un professionista esemplare e penso che si meriti una chance. Lo stesso Gasperini prima dell’Inter aveva allenato solo Crotone e Genoa, e si è affermato solo negli ultimi anni con l’Atalanta. In questo breve periodo Iachini ha dimostrato di saper lavorare in maniera egregia coi giocatori a disposizione, rianimando la squadra sotto il profilo fisico e motivazionale. Non penso quindi che Iachini sia incompatibile con le ambizioni di Commisso, anzi lo reputo un ottimo punto di partenza per costruire una squadra che dovrà essere sviluppata nel tempo”.