Assist di Kokorin e gol di Vlahovic…ma è solo allenamento. Ma a Crotone potrebbe esserci una prima svolta per il russo

Assist di Kokorin e gol di Vlahovic. Nella testa dei dirigenti della Fiorentina, questo tipo d’azioni sarebbe dovuta succedere in campionato. In realtà l’abbiamo vista solo nell’allenamento di ieri.

Il russo arrivato nello scorso mercato invernale, inizia solo adesso a ritrovare la condizione fisica, quando il campionato è praticamente finito e l’obiettivo è già stato raggiunto dalla squadra. Però a Crotone potrebbe esserci per lui qualche possibilità di farsi vedere, di mettersi in mostra. Il tutto in vista della prossima stagione che per ‘Sasha’ sarà ancora a Firenze.

Kokorin non gioca in maglia viola dal 3 marzo scorsa quando è stato in campo per 38’ minuti contro la Roma, infortunandosi e rimanendo ai box per diverse settimane. In tutto è stato in campo per 77 minuti. E’ tornato fra i convocati per le partite contro la Lazio, il Cagliari e il Napoli ma non è stato mai impiegato da Iachini.