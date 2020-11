Atalanta, scongiurate altre positività: Gasperini perde Gosens e Pasalic per infortunio

Dopo la notizia di ieri a riguardo della positività al Covid di Miranchuk, c’era grande attesa in casa Atalanta non solo per chi fossero i titolari ma anche per coloro che sarebbero andati in panchina. La società bergamasca infatti ieri non ha come di consueto reso noto la lista dei convocati, una situazione inusuale, ma la spiegazione è dietro l’angolo. Serviva prima un altra tornata di tamponi, per avere la certezza che nessun altro giocatore sia risultato positivo dopo la trasferta europea di Liverpool. Dopo gli ulteriori controlli effettuati in giornata l’Atalanta ha comunicato che soltanto Robin Gosens e Mario Pasalic non faranno parte dell’elenco dei convocati per la sfida Atalanta-Verona di questa sera. Il motivo? Nessun riferimento al Covid, ma più semplicemente non hanno smaltito gli acciacchi dei giorni scorsi. Presenti invece Depaoli e Romero che dovrebbero accomodarsi in panchina.

