Babacar: “Sto bene, volevo tranquillizzare tutti. Ringrazio i tifosi per l’affetto dimostrato”

Il peggio sembra essere alle spalle per Khouma Babacar. L’ex attaccante della Fiorentina ha accusato uno spasmo cardiaco ed è stato ricoverato in ospedale stamani per accertamenti.

L’attuale giocatore dell’Alanyaspor ha aggiornato sulle proprie condizioni: “Volevo tranquillizzare tutti i miei famigliari, amici e tifosi perché sto bene. Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato”.

Babacar è comunque ancora sotto osservazioni e verrà sottoposto ad alcuni accertamenti per capire come e perché si sia verificato questo malanno.