Baggio lancia una “bordata” contro un vecchio collega e il bersaglio della critica per tutti è… un altro ex Fiorentina!

Non è passata inosservata una frase di Roberto Baggio nella sua recente intervista nella quale dichiara: “Vedo ex colleghi sentenziare come fossero professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani“. Una frecciatina dalla forma di macigno scagliata dal Divin Codino contro qualche commentatore televisivo. Nonostante non siano stati fatti nomi, sui social si è scatenata la ricerca del destinatario della battuta di Baggio. E per quasi tutti il bersaglio sembra essere lo stesso: l’ex Fiorentina Lele Adani, attuale commentatore e opinionista di Sky Sport.