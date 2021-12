Baiano: “Ikoné? Spesso difficile ambientarsi in Serie A. Berardi può arrivare. Vlahovic? Ha stupito tutti, ma …”

L’ex attaccante viola Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua ex squadra a TMW. Ecco le sue parole: “Ikoné in Serie A? Abbiamo un campionato complesso: molti giocatori importanti ci mettono mesi ad ambientarsi. Da considerare ed elogiare sono gli scout é lo scouting del Lille: se tutti si rivolgono a loro per i giovani un motivo ci sarà. Berardi? La Fiorentina ha fatto progressi per prenderlo, ma sappiamo il suo legame con la città: l’unica cosa che può fare perché ciò accada è che il Capitano chieda con la cessione al Sassuolo”.

Prosegue passando dal mercato a argomenti caldi in casa viola: “Europa? Ci sono i presupposti per arrivare in Europa. Ma la cosa migliore è restare coi piedi per terra sapendo di essere competitivi, consapevoli delle ‘origini’ della squadra. L’arrivo di Italiano lascia ben sperare: non si vede un calcio così da anni a Firenze. Vlahovic? Ha stupito tutti: a 20 anni ha un grande carattere e lo ha aiutato il non smettere mai di segnare. A Venezia rimase a secco e lo hanno contestato, ma ha mostrato un grande spirito segnando a raffica. Mi sarei aspettato, però, più riconoscenza verso la societa´che lo ha lanciato”.