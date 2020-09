Baiano: “Un bel giro ad Empoli o Frosinone per far crescere Vlahovic”

Che fare con Dusan Vlahovic? E’ quello che si sta chiedendo la Fiorentina in queste ore ed è anche la domanda che si sono fatta molti tifosi viola dopo quello che è successo a San Siro contro l’Inter. L’ex attaccante viola, Ciccio Baiano, ha le idee chiare sull’argomento e dichiara a La Nazione: “Quello che fai in Primavera sinceramente non ti crea il background giusto per prenderti maglia e responsabilità in prima squadra. E lo dico per esperienza personale, quando a Empoli dopo aver segnato 22 gol con la Primavera, per la prima apparizione nelle squadra ’vera’ dovetti aspettare 5 turni in tribuna. Vlahovic nelle giovanili era unico. Di un’altra categoria. Affrontare la Fiorentina Primavera con lui in squadra era come partire già sotto di un gol… La prima squadra però è una cosa diversa. Non basta un fisico importante, bisogna saper reggere alle pressioni, bisogna giocare il più possibile, quindi la Fiorentina doveva e forse dovrebbe mandarlo in prestito. Dove possa avere spazio. Sì, anche in B, perché no? In un Empoli o in un Frosinone, magari lottando per la A farebbe ottime cose”.

0 0 vote Article Rating