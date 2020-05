Baiesi: “Sul Franchi possibili solo delle piccole migliorie. Commisso vada fuori Firenze”

Gianluca Baiesi, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Nei cambiamenti apportati al Franchi dal 2012 ci siamo sbattuti sulla Soprintendenza per i nostri interventi in tribuna e nel parterre. Ritengo che non ci sia altra via dello stadio nuovo perché sul Franchi si possono fare soltanto delle piccole migliorie. Ma ho notato che anche alla Mercafir ci sono state ulteriori problematiche. Data la voglia di costruire di Commisso, andrà valutata un’ipotesi diversa. Fuori da Firenze? E’ un falso problema, si parla del niente. Firenze è uno dei progetti più efficienti di città metropolitana: bisogna guardare al bene del territorio e della società, senza pensare soltanto al proprio orticello. L’Italia trarrebbe tantissimo beneficio dalla costruzione di nuovi impianti e dall’indotto che ne deriverebbe. Per non parlare dello svecchiamento degli stadi, assolutamente prioritario. Ritengo uno spreco non sfruttare la voglia di fare che hanno le proprietà in Italia, come Commisso che in questo momento si trova nell’impossibilità di farlo. E’ una situazione paradossale, credo che bisognerebbe dare una svolta vera a questo invecchiamento delle infrastrutture. L’Italia e il mondo del calcio ne ha bisogno”.