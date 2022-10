Bajrami ci riprova? Pressing a Ramadani per riaprire la pista Fiorentina: le ultime

Pare non essere tramontata del tutto l’ipotesi di Nedim Bajrami alla Fiorentina. Il centrocampista albanese, con cittadinanza svizzera, avrebbe chiesto al suo agente, Fali Ramadani, di provarci nuovamente. E’ questa l’indiscrezione riportata dal portale svizzero 4-4-2, che afferma come il trequartista azzurro stia facendo pressione al club di Corsi per trasferirsi in riva all’Arno.

Come ricordiamo, l’operazione di mercato era già stata preparata per la scorsa estate, ma alla fine non andò in porto a causa di mancati accordi tra le due dirigenze. Il fantasista, però, ha la stessa voglia di vestirsi di viola, visto anche lo scarsissimo impiego da parte di Zanetti. Se fosse possibile, la trattativa potrebbe riaprirsi a gennaio, come avrebbe chiesto direttamente al suo manager. Altrimenti a giugno, come invece vorrebbe l’Empoli.