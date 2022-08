Barak: “Felice per la qualificazione della Fiorentina in Conference? Assolutamente sì”

Antonin Barak è in procinto di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Come già comunicato (LEGGI QUI), il centrocampista ceco ha lasciato lo studio medico Fanfani, dove ha svolto le visite mediche questa mattina, e si sta dirigendo verso la sede viola per firmare il contratto.

Appena uscito, Barak ha risposto a qualche domanda, comunicando la sua felicità per il trasferimento: “Sono molto contento, davvero”. Parla anche della qualificazione della Fiorentina in Conference League: “Ne sono felice, assolutamente sì”. Per il resto, non si lascia andare a ulteriori commenti.

Di seguito, il video delle poche dichiarazioni di Barak, registrato da Sportitalia: