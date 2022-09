Barak: “L’atteggiamento di oggi dovrebbe essere quello di sempre, c’era anima. Se giochiamo così a Bergamo non mi preoccupo”

Protagonista da ex Antonin Barak in zona mista ha parlato così del ritorno alla vittoria della Fiorentina:

“Dovrebbe essere così ogni partita, oggi bravi tutti, solo con l’anima si vincono le partite. Se non mettiamo tutto pur avendo qualità, facciamo fatica. Oggi c’erano anima e mentalità giusta. La gente vuole vedere quello, che i giocatori lottano senza mollare, in tanti avevamo crampi alla fine. Non è stata una partita bellissima, siamo riusciti a mantenere porta inviolata. Eravamo a pezzi perché siamo tornati alle 6 di mattina venerdì, mentalmente è stata una sconfitta pesantissima e oggi abbiamo dimostrato che siamo solo noi a poter cambiare le cose.

Il mio inserimento? Ero pronto da subito, sapevo che si sarebbe potuta sviluppare questa situazione tattica (l’avanzamento ndr), è il mio lavoro farmi trovare pronto. Tutti i ragazzi sono bravi, il mister vuole migliorare ognuno di noi e questo mi dà piacere ed entusiasmo. La pausa? Ora andiamo in Nazionale e poi torniamo per pensare all’Atalanta, è un campo dura ma se giochiamo come oggi non mi preoccupo”.