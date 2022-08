“Barak non convocato per un ritardo di condizione”, “No, volevo evitare la zona grigia derivante dal mercato”. Quando l’allenatore smentisce il proprio direttore sportivo

“Barak non è stato convocato per un ritardo di condizione”. La versione espressa dal direttore sportivo del Verona, Francesco Marroccu, sull’assenza del giocatore nella trasferta di Bologna, già di per sé poco credibile, è stata spazzata via nel giro di pochi minuti da quella fornita dall’allenatore gialloblu, Gabriele Cioffi.

Il tecnico ha parlato apertamente di “zona grigia” determinata dal mercato e in particolare della avances che sta facendo al centrocampista, la Fiorentina.

“La scelta é stata presa per evitare quelle zone di grigio – ha detto Cioffi – rispetto Barak, è un grande professionista”.