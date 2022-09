Barak parte titolare con la Repubblica Ceca, sconfitta dal Portogallo. Vince la Serbia, solo pochi minuti in campo per Jovic

Sono da poco terminate le gare di Nations League che hanno visto impegnate due nazionali di giocatori viola. La Repubblica Ceca è scesa in campo contro il Portogallo, perdendo per 0-3. A segno per gli iberici Dalot due volte, Bruno Fernandes e Diogo Jota. Per il centrocampista della Fiorentina Barak 63 minuti in campo da titolare, per poi essere sostituito da Sevcik. Nel gruppo 2 della Lega A, la Repubblica Ceca scende all’ultimo posto a 4 punti.

Vittoria invece per la Serbia di Jovic e Terzic contro la Svezia con un ampio 4-1: tripletta di Mitrovic (un assist di Vlahovic) e gol di Lukic. Per gli svedesi a segno Claesson. Jovic è subentrato al 90esimo a Vlahovic, mentre 90 minuti in panchina per Terzic. Nel gruppo 4 della Lega A la Serbia raggiunge la Norvegia al primo posto a 10 punti.