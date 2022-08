Barak si avvicina a grandi passi: l’affare col Verona è ai titoli di coda. A breve le visite mediche

La chiusura dell’operazione Barak è giunta ai titoli di coda. La Fiorentina avrà presto la sua nuova mezzala in arrivo dal Verona con la formula del prestito oneroso. La giornalista della RAI Sara Meini ha comunicato importanti novità in merito all’affare: “Manca solo la firma sul contratto e pochi altri dettagli. A breve visite mediche, poi Barak sarà un nuovo giocatore della Fiorentina“.

Anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato, aggiungendo ulteriori dettagli: “Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro, come programmato nei giorni scorsi, tra la Fiorentina e il Verona, per discutere del passaggio di Barak. Le due società hanno trovato l’accordo verbale per il passaggio del centrocampista alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tra il prestito e il riscatto (che sia diritto o obbligo), la Fiorentina pagherà al Verona 10 milioni per Barak, oltre a 2 di bonus”.

Così si avvicina a grandi passi l’approdo del calciatore nel capoluogo toscano, dove è atteso nelle prossime ore per svolgere i test fisici. Dopodiché potrà firmare il contratto che lo legherà alla società di Commisso.