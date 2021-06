Bargiggia: “Joseph Commisso ha provocato Gattuso. L’ex Napoli si è dimostrato ancora un signore”

Tanti i retroscena raccontati nella sua versione dal giornalista Paolo Bargiggia tramite il proprio sito: “L’immobilismo del club viola sul mercato ha cominciato ad insospettire Gattuso. Dopo i primi chiarimenti, alla richiesta di nuove spiegazioni, l’allenatore sarebbe stato insolentito da Joseph Commisso, il figlio del patron lo avrebbe provocato pesantemente con queste parole: “devi ringraziare che ti abbiamo chiamato; era l’ultima panchina disponibile e senza la Fiorentina saresti rimasto a spasso…”. Una provocazione bella e buona fatta da uno che, a parte il grado di parentela, non avrebbe ruolo per veicolare simili considerazioni. La risposta di Gattuso: “sono due anni che vi salvate a malapena, dovreste essere felici di avere un allenatore come il sottoscritto…”. Poi, lo strappo definitivo con un’altra scelta da signore di Gattuso: non impugnare la copia del contratto firmato con i viola che si può depositare dal prossimo 1 luglio. A parte l’occasione lampo del (appena dopo lo strappo e non prima), Gattuso avrebbe potuto far valere il suo contratto e il suo stipendio a partire dal prossimo luglio. Una copia dell’impegno firmato con i viola e infatti nelle mani dell’allenatore. Che, ancora una volta si è dimostrato un signore. A cui De Laurentiis sta tappando la bocca fino al prossimo 30 giugno compreso”.