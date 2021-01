Bargiggia: “La Fiorentina ha approfittato del fatto che Putin voleva cacciare Kokorin dalla Russia”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha scritto sul suo sito paolobargiggia.it parlando dell’obiettivo della Fiorentina, Aleksandar Kokorin.

Bargiggia ha raccontato di alcune controversie con il Primo Ministro russo tra Vladimir Putin e il Giocatore. Questo l’estratto: “Qualche controversia ed una fama da bad boy non fanno gradire la sua presenza in terra russa a Putin. Ce n’è una che pesa in modo particolare. Il 9 ottobre 2018 è stato arrestato assieme all’allora compagno di squadra Paver Mamamev. I due giocatori aggredirono un funzionario pubblico in un ristorante a Mosca. Le telecamere di sicurezza li ritraevano mentre gli tiravano una sedia addosso e lo aggredivano verbalmente con insulti razzisti. Paver e Aleksandr, non contenti, non si sono presentati poi all’interrogatorio.

Qualche ora prima i due calciatori aggredirono inoltre un autista di Pervij kanal, che ha subito danni cerebrali, una frattura al naso e diverse escoriazioni al viso. I calciatori hanno presentato ricorso dopo l’arresto, ma sono rimasti incarcerati per due mesi in attesa di una sentenza definitiva. L’8 maggio 2019 Aleksandr è stato condannato definitivamente a 1 anno e 6 mesi di carcere.

E ancora: “L’attaccante ha 29 anni e alto 183 cm, la Fiorentina vorrebbe infatti utilizzarlo come prima punta, seppur sappia giocare anche dietro le punte o esterno destro altro. La Fiorentina ha quindi approfittato del fatto che Putin voleva cacciare Kokorin dalla Russia. Ora per il giocatore russo si apre l’esperienza del campionato italiano. Fra domani e lunedì le visite mediche. Vedremo se tutti i protagonisti della vicenda, alla fine, saranno soddisfatti.