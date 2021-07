Barone: “Abbiamo visitato molti centri sportivi in Europa e per il Viola Park ci siamo ispirati a quello del Tottenham. Stiamo costruendo il futuro della Fiorentina”

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al Viola Park a Il Sole 24 Ore: “Noi abbiamo tre punti chiave: costruire il futuro della società, che sia solido, portare la Fiorentina a livello della città e quindi in Europa e far diventare realtà questo centro sportivo per prima squadra e giovani. Stiamo lavorando su tutti questi punti”.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo girato molti centri sportivi in Europa e quello che ci è piaciuto di più è stato quello del Tottenham. Sono rimasto colpito da alcune rifiniture, dall’attenzione dei particolari: qualità altissima. E allora abbiamo deciso di creare in Italia una struttura del genere».