Barone: “Aver portato in Europa la Fiorentina non mi fa dormire la notte dall’emozione. Acquisto migliore? L’aver comprato la società”

Nel corso della giornata, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai tifosi presenti in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole:

“Vincere la Coppa Italia sarebbe bello, ma in campo ci vanno i giocatori. Il gruppo, la squadra è la cosa migliore, è molto unito, questo è già una vittoria che ci dà speranza anche per il campionato”.

Sulla Champions League: “Non ci ho mai giocato, ovviamente tutti vogliamo arrivare a questo obiettivo. In ritiro abbiamo già portato più o meno tutta la squadra, non dobbiamo fare altre acquisizioni per il campionato”.

Sui giovani: “La Fiorentina crede tanto nel settore giovanile. E’ importante dare l’opportunità ai nostri giovani di arrivare in prima squadra. Vediamo se c’è qualche ritocco da fare. I portieri non si toccano. Dragowski? Vediamo che succede…prima si deve togliere la barba (scherza ndr)”.

Sulla prossima stagione: “E’ un anno importante, Commisso ha fatto tanti sacrifici per la Fiorentina. Su tutti il Viola Park. Il presidente arriverà prima dell’inizio del campionato contro la Cremonese.

Sul nuovo logo: “E’ un giglio del 1961, quando la Fiorentina ha vinto la Coppa delle Coppe. Rappresenta il passato ed il futuro, in cui speriamo di far bene in Europa. Viola è un nome unico, come il colore viola, ed anche al Viola Park si vede dappertutto la ‘V’ per Viola. Portare in Europa il nostro colore non mi fa dormire la notte dall’emozione. Adesso però dobbiamo pensare allo spareggio per portare in fondo il nostro sogno e qualificarci ai gironi”.

E infine: “Il miglior acquisto? Quello della Fiorentina, che ci ha permesso di venire qui ed iniziare questa esperienza”.