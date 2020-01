Barone: “Commisso ha già messo 300 milioni sulla Fiorentina. Amrabat era un affare complicatissimo ma l’abbiamo chiuso, Paquetà…”

A margine del gong del mercato invernale, ha parlato anche il dg Joe Barone: “Come ha detto Daniele, Rocco ha già messo 300 milioni sulla Fiorentina. In questo mercato la visione di Daniele è molto importante, il lavoro che ha fatto è completo con tutto lo staff, un lavoro molto importante. Ora bisogna che la Fiorentina faccia dei risultati, pian piano finiamo il campionato e prepariamo la squadra per il futuro. Amrabat? Da quando abbiamo giocato contro il Verona, Rocco ha seguito ogni partita che il Verona ha giocato, so che è un giocatore per la prossima stagione, era una situazione molto complicata ma siamo riusciti a portarlo alla Fiorentina e questo è molto importante. Ci sono dei giocatori che entrano in una rosa già ricca di talenti, Beppe Iachini sta facendo un ottimo lavoro con la squadra, e ora sarà un bel finale di campionato. Paquetà? E’ un giocatore del Milan, non è un giocatore che la Fiorentina pensava di prendere”.