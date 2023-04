Barone: “Da quando siamo arrivati alla Fiorentina, uno dei nostri principi è sempre stato riportare la città dove merita, in Europa. Il club è un esempio per la volontà”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato alla presentazione del libro “Soldi Contro Idee”, tornando anche sui suoi obiettivi per quanto riguarda il club viola. Ecco le sue parole: “Per mettere i soldi, ci vuole l’idea. Ricordo sempre quando siamo arrivati a Firenze, nel giugno 2019, e ci siamo concentrati su tre principi fondamentali. Il primo era quello di portare la città dove merita, ovvero in Europa, e non è una cosa molto facile. Inoltre, gli intenti erano avere uno stadio e un centro sportivo entrambi di proprietà”.

E aggiunge: “Il sogno di Commisso è dare all’Italia un nuovo volto e portare avanti i nostri principi. Lo ringrazio sempre. In generale, la Fiorentina è un esempio in burocrazia. Quando c’è voglia tra un comune e un imprenditore che viene a investire, si vede. Nel maggio 2021 abbiamo iniziato i lavori su un centro sportivo e li abbiamo terminati in quasi due anni. Il lavoro si può fare se trovi la Giunta del Comune unita per un unico intento, cosa che a noi è successa”.