Barone: “Gollini ha un passato internazionale di cui la Fiorentina ha bisogno. Voglio ringraziare l’Atalanta”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Pierluigi Gollini, ha preso la parola anche il direttore sportivo della Fiorentina Joe Barone.

“E’ un piacere introdurre un giocatore come Gollini, che ha un passato qua. L’abbiamo cercato sia noi che il mister, voglio ringraziare l’Atalanta e la famiglia Percassi per la trattativa. Pierluigi ha un passato importante, ha un’esperienza internazionale di cui la Fiorentina ha bisogno visto che giocheremo in Europa“.