Barone: “Il Comune ci ha proposto di usare come stadio provvisorio quello del rugby durante i lavori al Franchi, sarebbe una struttura da 16.000 posti”

Del tema ha parlato anche il dg viola Joe Barone che ha fatto il report sull’ultimo incontro con Nardella e il Comune:

“Abbiamo avuto un incontro molto positivo, purtroppo dispiace comunicare che le domande che abbiamo sempre fatto nell’ultimo anno non hanno ancora risposte e dettagli. A parte che la perizia dal Comune di Firenze ha chiesto al credito sportivo su quello che sarebbe l’affitto degli spazi commerciali del futuro Franchi. Le aziende che faranno i lavori saranno scelte entro fine mese e poi stanno lavorando sullo stadio del rugby, il Padovani, per fare una struttura intorno ai 16.000 posti. E’ una proposta per no stadio provvisorio.

I fatti di Praga? Stiamo lavorando con la Federazione e il presidente Gravina, c’è tutto un processo tramite la Federazione italiana. Sono sicuro che la Uefa sia molto attiva, è stato un momento imbarazzante, che ha condizionato Biraghi e la Fiorentina. Noi abbiamo mostrato un fair play importante quando tutti ne parlano solo a voce: in Turchia e in finale non c’è stato da parte delle tifoserie avversarie. Vediamo nei prossimi giorni se ci sarà qualche penalizzazione verso i loro tifosi”.