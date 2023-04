Barone: “Il Viola Park è il futuro della Fiorentina: è stato un lavoro molto delicato per noi. La seconda squadra è importantissima, ecco perché”

Ancora il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, presente alla presentazione del libro “Soldi Contro Idee”: “Una nuova strada che la Viola intraprenderà, nasce proprio dal Viola Park. Questo è un elemento di sostenibilità in base all’area sportiva e commerciale, collegata alla tifoseria. Lo sviluppo del settore giovanile, nonostante la nostra sconfitta di ieri a Salerno, ci permette di abbassare determinati costi, tra la busta paga e il prezzo richiesto per altri giocatori. L’Empoli, da questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro”.

E aggiunge: “Il Viola Park, per noi, è stato un lavoro molto delicato. L’intento è quello di portare i ragazzi in Prima Squadra: stiamo lavorando, assieme alla Lega e alla Federazione, per la creazione della seconda squadra, elemento di crescita importante. Servirà l’aiuto della Lega Pro”.

E ancora: “Ci sono tanti paletti che molti non vogliono oltrepassare. Noi siamo l’esempio che si può arrivare a un obiettivo, per noi importante, dal punto di vista delle infrastrutture”.