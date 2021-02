Barone: “Il Viola Park la dimostrazione che quando si rema tutti dalla stessa parte le cose si fanno bene. Siamo partiti da costi che si aggiravano intorno ai 70 milioni poi…”

In una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo, il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato del nuovo centro sportivo che si appresta a sorgere a Bagno a Ripoli entro i prossimi due anni: “Siamo davvero orgogliosi del Viola Park, è la prima struttura di proprietà nella storia della Fiorentina e vogliamo che rappresenti un fiore all’occhiello non solo per il Club ma anche per la Toscana e l’Italia intera. Questa è la dimostrazione che, quando si vuole e si rema tutti dalla stessa parte, anche in Italia le cose si possono fare bene e nei tempi giusti. Oltre un anno fa abbiamo trovato e acquistato i terreni con una trattativa lampo, facendo partire i lavori con persone che ci si sono dedicate giorno e notte a questo obiettivo. Quando abbiamo iniziato a trattare per quest’area i costi preventivati si aggiravano intorno ai 70 milioni, oggi siamo arrivati già a superare gli 85 milioni di investimento ma Rocco Commisso ha sempre voluto andare avanti per regalare a Firenze, alla Fiorentina ed ai suoi tifosi quest’opera eccezionale. Abbiamo girato mezza Italia per vedere tanti centri sportivi, ma siamo stati anche a Londra ed in Spagna per vedere altri centri di allenamento, speriamo di aver fatto il più bello d’Europa