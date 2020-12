Barone: “Sarri alla Fiorentina? Chiacchiere. Prandelli ci ha detto di poter portare la squadra in alto”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto all’interno della trasmissione Mediaset, Tiki Taka. Sulla questione allenatore e sul fatto che Spalletti e Sarri siano stati avvicinati dal club viola ha detto: “Tutte queste storie non sono vere. Abbiamo parlato con Prandelli che vive qui a Firenze (al momento dell’esonero di Iachini ndr). Ci ha detto che era a disposizione e, da qui a fine campionato, voleva far vedere di poter portare la Fiorentina in alto e fare un buon campionato. Tutti gli altri nomi, a cominciare da Sarri, sono chiacchiere messe in giro dai giornali”.

