Baroni: “Ringrazio la Fiorentina, ma non penso al passato. La classifica non è veritiera: sono forti, hanno grande identità”

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Loro sono molto bravi nel possesso palla, ma non mi lascio spaventare da dati diversi dai nostri. Sappiamo che questo Lecce può e deve migliorare, cresceremo anche sul possesso. Domani, in particolare, dobbiamo concentrarci su come limitare i loro punti di forza ed esaltare i nostri“.

Sul suo passato in viola: “La Fiorentina mi ha fatto esordire in Serie A e ha lanciato la mia carriera, la ringrazio. Firenze è casa. Ma non voglio pensare al passato adesso: abbiamo una partita importante contro una squadra forte. La classifica non racconta il valore della Fiorentina: hanno una grande identità. Dobbiamo impegnarci, se vogliamo ottenere la prima vittoria in casa, davanti ai tifosi”.