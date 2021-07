Barreca potrebbe tornare in Italia per la prossima stagione… a un passo da Firenze

Dopo la fine della sua avventura alla Fiorentina (che non lo ha riscattato), Antonio Barreca potrebbe tornare a giocare in Toscana la prossima stagione. Il terzino sinistro di proprietà del Monaco interessa infatti all’Empoli che lo vuole per rinforzare la fascia, anche dopo il ritorno a Firenze di Aleksa Terzic. Barreca potrebbe dunque in Serie A e quella dell’Empoli potrebbe essere la sua quinta esperienza con maglie diverse nel massimo campionato italiano dopo Torino, Cagliari, Genoa e appunto Fiorentina. A riportarlo è gianlucadimarzio.com